Алексей Гордеев предложил организовать экологический туристический маршрут на воронежском участке реки Дон

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Экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев опубликовал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» обращение, где предложил создать экологический туристический маршрут на воронежском участке реки Дон.

Вице-спикер Госдумы напомнил, что на территории региона протяженность Дона составляет 530 км.

И на этом отрезке расположен целый ряд объектов, имеющих туристическую привлекательность. Среди них – Костенки, Дивногорье, Малышевский лес, Кривоборье. Эти и другие красивые места и населенные пункты потенциально могут стать объектами единого туристического маршрута, который реально за неделю пройти на байдарках и плотах по воде или на велосипедах – по прибрежной территории.

– Я говорю об этом проекте как о будущем туристическом маршруте, но он требует обсуждения, предложений от активных граждан и специалистов. Важно понимание, будет ли проект востребован у жителей области. Также предстоит подготовить со специалистами заявку в Ростуризм для получения поддержки со стороны государства, – отметил Алексей Гордеев.

Он также добавил, что для того, чтобы заниматься реализацией проекта, сначала надо очистить берега Дона от скопившегося здесь мусора причем делать это нужно именно сейчас – в теплое время года!

Алексей Гордеев призывает активных, инициативных людей и общественные организации подключиться к этому процессу и организовать мероприятия по уборке с учетом необходимых санитарных требований из-за сложной эпидемической ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

– Со своей стороны я готов поучаствовать в проекте и главное — организовать централизованный вывоз мусора на переработку. Ряд компаний уже заявили о намерении сделать это за свой счет, – подчеркнул вице-спикер Госдумы, член фракции «Единая Россия» Алексей Гордеев. Он также предложил всем желающим делиться своими комментариями об этом проекте под его постом в социальной сети.