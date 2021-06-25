В подмосковном детском лагере вожатая зарезала студентку из Воронежа

фото ГСУ СК по Московской области

22 июня в комнате для проживания вожатых в детском лагере подмосковного Пушкино обнаружили тело 20-летней студентки из Воронежа с тремя ножевыми ранениями в грудь. По подозрению в убийстве задержали 22-летнюю вожатую, соседку погибшей по комнате.

- На допросе в качестве обвиняемой девушка дала признательные показания, сообщив, что убийство она совершила в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры. Обе девушки являлись студентками одного из вузов и в лагере проходили практику, - сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

23 июня подозреваемой предъявили обвинение в убийстве и по решению суда заключили под стражу. Криминалисты и следователи провели осмотр места происшествия, изъяли смывы и нож, а также другие предметы, имеющие значение для следствия, допросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую экспертизы.