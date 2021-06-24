В Воронежской области 19-летний парень насмерть застрелил знакомого из пневматической винтовки

До 15 лет лишения свободы грозит 19-летнему жителю Каширского района за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас молодой человек находится под стражей. Ранее он уже был судим за кражи.

20 июня он гостил в доме своей матери в селе Рогачевка. Выпивал с соседями по дому. В это время между ним и 33-летним сыном соседки завязался конфликт. Юноша стал избивать оппонента руками и ногами, а позже бытовыми предметами. Удары приходились по различным частям тела, в том числе и по голове.

Затем 19-летний парень взял в подсобном помещении пневматическую винтовку, из которой несколько раз выстрелили в противника. Ранение груди с повреждением левого легкого оказалось смертельным.