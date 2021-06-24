За просроченный тест на коронавирус медика из Воронежской области оштрафовали на 25 тысяч рублей

Медику грозил штраф до 150 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заведующую одного из отделений Новоусманской районной больницы оштрафовали на 25 тысяч рублей за то, что результаты теста на COVID-19 были предоставлены пациенту не в установленный срок. Об этом сообщили на официальном сайте районного суда.

11 февраля 2021 года у одного из местных жителей взяли мазок на коронавирус, однако на исследование в лабораторию он поступил только на пятые сутки - 16 февраля. При этом срок исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата пациентом.

В итоге медику пришлось ответить по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Штраф по этой статье варьируется от 50 до 150 тысяч рублей.

Во время судебного заседания заведующая признала нарушение и просила назначить штраф в размере менее минимального возможного. Ранее женщина не привлекалась к административной ответственности. Суд учел ее имущественное положение, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность и счел возможным ограничиться штрафом в 25 тысяч рублей.