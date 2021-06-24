В Воронеже прошел суд над мошенниками в погонах, скупавшими оставшиеся без хозяев квартиры

23 июня шестеро воронежцев предстали перед Ленинским районным судом. Трех женщин и троих мужчин обвинили в мошенничестве по нескольким статьям (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ( ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

С марта 2017 года по сентябрь 2019-го эта банда по хитрой схеме скупала права на чужое имущество - квартиры в Воронеже.

Бывшие участковые полиции, тогда еще работавшие в правоохранительных органах, подыскивали квартиры, оставшиеся без собственников, и получали персональные данные прежних хозяев. Используя эти персональные данные, они переоформляли квартиры путем неоднократной перепродажи, в конечном итоге кому-либо из участников преступной группы.

Так, в одном из случаев преступники переоформили квартиру, принадлежащую пенсионерке, используя ее паспортные данные, выдавая себя за истинного собственника жилья при заключении сделок. Ущерб от их действий оценивается в сумму более 5 млн рублей.

Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил мошенникам различные сроки лишения свободы как условно, так и реально. Один из бывших сотрудников полиции, выступавший в особо активной роли, приговорен к 3,5 годам колонии общего режима.

Все мошенники в погонах уволены из органов внутренних дел и лишены права занимать должности в правоохранительных органах.