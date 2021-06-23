В парках Воронежа комаров и клещей травят "жидким туманом"

фото мэрии Воронежа

В Воронеже обрабатывают от насекомых скверы «У озера» и «Чайка», центральный парк и лесопарк «Оптимистов», парки «Алые паруса», «Дельфин», «Южный», «Танаис», «Оазис», «Патриотов». Как раз сейчас благоприятные условия для этой процедуры: необходимо, чтобы было солнечно за три дня до обработки и три дня после. А сейчас уже несколько дней установилась солнечная и жаркая погода. Обработку производят способом «горячего тумана», он зарекомендовал себя как наиболее результативный. Жидкий раствор преобразуется в туман, мелкодисперсные пары химического раствора проникают в самые мелкие щели, обрабатывая даже те участки, куда доступ затруднен.

- Мы используем специальный препарат, который не опасен для людей и животных, предназначен для истребления летающих и ползающих насекомых. На густонаселенных насекомыми территориях процедура обычно проводится в два этапа - в конце весны-начале лета и в конце лета-начале осени. Но за счет того, что мы проводим обработку генератором горячего пара и дополнительно распыляем средство моторным опрыскивателем, используем вещества в связке, эффект от обработки сохраняется на более долгий срок, - рассказал мастер-дезинсектор Роберт Азиев.

Дезинсекция началась в Воронеже в конце апреля, перед этим специалисты провели обследование рекреационных зон на наличие комаров и клещей и разработали тактику дезинсекции.

Большая часть общественных мест отдыха уже подготовлены к летнему сезону. В ближайшее время будут повторно обработаны водные объекты, территория центрального парка. Лесопарк Оптимистов уже прошел завершающую цикл обработку.