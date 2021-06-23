Житель Воронежской области получил 7 лет колонии за убийство знакомого стулом

Суд отправил в колонию строго режима 30-летнего жителя Панино, который в новогодние праздники убил стулом собутыльника. Кровавая драка произошла в ночь с 3 на 4 января. Компания выпивала в частном доме. Через какое-то время между гостем и 53-летним хозяином произошла словесная ссора, потом они подрались, но перевес оказался на стороне молодого оппонента: он так избил хозяина деревянным стулом по голове, что тот умер на месте потасовки. Судмедэксперты определили, что смерть смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Нападавший сбежал, но его быстро задержали. Выяснилось, что он уже был судим - за причинение тяжкого вреда здоровью и неуплату алиментов ребенку.

Суд отправил его в колонию строгого режима на 7 лет и один месяц.