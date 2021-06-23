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Здоровье23 июня 2021 13:02

В Воронеже из-за коронавируса перенесли концерт бывшего лидера "Агаты Кристи"

Под угрозой отмены и выступление группы "Чайф"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

23 июня в Воронежском концертно зале должен был выступить Глеб Самойлов, но вчера организаторы концерта приняли решение перенести гастроли бывшего лидера группы "Агата Кристи" - на 6 сентября. Виной тому сложная эпидобстановка по коронавирусу в регионе и введение новых ограничительных мер, вель количество случаев заболеваний растет день ото дня.

Под угрозой переноса и концерт команды "Чайф", который запланирован на 27 июня в Зеленом театре.

Ранее на осень перенесли концерт Светланы Сургановой и ее коллектива.

Также жертвами введения новых коронавирусных ограничений в Воронежской области стали несколько летних фестивалей и опен-эйры артистов филармонии в парках.