В Воронеже из-за коронавируса перенесли концерт бывшего лидера "Агаты Кристи"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

23 июня в Воронежском концертно зале должен был выступить Глеб Самойлов, но вчера организаторы концерта приняли решение перенести гастроли бывшего лидера группы "Агата Кристи" - на 6 сентября. Виной тому сложная эпидобстановка по коронавирусу в регионе и введение новых ограничительных мер, вель количество случаев заболеваний растет день ото дня.

Под угрозой переноса и концерт команды "Чайф", который запланирован на 27 июня в Зеленом театре.

Ранее на осень перенесли концерт Светланы Сургановой и ее коллектива.

Также жертвами введения новых коронавирусных ограничений в Воронежской области стали несколько летних фестивалей и опен-эйры артистов филармонии в парках.