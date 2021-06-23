Из-за срочного ремонта теплосети несколько десятков домов в Воронеже остались без горячей воды

Сегодня же, 23 июня, работы должны завершиться Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Несколько десятков домов в Коминтерновском районе Воронежа остались без горячей воды. 23 июня в местном филиале ПАО «Квадра» сообщили, что приступили к срочному ремонту теплосети по улице Электросигнальная.

Подача горячей воды в дома остановлена ориентировочно до 17.00 - к этому времени сегодня, 23 июня, работы должны завершиться.

Список домов, попавших под отключение:

- №№ 1, 4, 4а, 6, 8 по ул. Шишкова;

- №№ 28, 28а, 28б, 47/1, 50 по ул. Л. Рябцевой;

- №№ 9, 11а, 13, 15, 17, 21, по ул. пер. Автогенный;

. №1, по ул. Багрицкого;

- №№ 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, по ул. Пр. Труда;

- №№ 1, 2, 3, 10 по ул. пер. Политехнический;

- №№ 1, 2, 3, 5 ,4, 6 по ул. Карпинского;

- №№ 1, 3, 4, по ул. Геращенко;

- № 4, по ул. Электросигнальная;

- №№ 28, 30, по ул. Московский проспект.