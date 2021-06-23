В воронежском торговом центре таможенники нашли партию нелегального табака

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Воронежская транспортная прокуратура совместно с городской таможней в ходе проверки в одном из торговых центров в магазине обнаружила нелегальную партию табака для кальяна. Более 100 пачек были изъяты. Об этом сообщили в ведомстве 23 июня.

На продукции из разных стран не было акцизных марок и единого знака обращения продукции на рынке. По факту возбудили два дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ (оборот табачных изделий без маркировки) и ст. 16.21 КоАП РФ (пользование и хранение товаров, которые незаконно перемещены через таможенную границу ЕЭС).

Мировой судья судебного участка № 1 в Коминтерновском районе рассмотрел административные дела. Виновным лицам назначили наказания в виде штрафов и конфискации продукции. Общая сумма составила 16239 рублей.