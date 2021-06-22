Со счетов клиентов воронежского филиала банка украли более 6,5 млн рублей

Экс-руководительнице грозит до десяти лет лишения свободы Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Более 6,5 млн рублей увели со счетов клиентов воронежского филиала банка «Возрождение».По материалам регионального управления ФСБ следователи вскоре вышли и на предполагаемого виновника. Как сообщил источник «КП-Воронеж», в хищении (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) подозревают бывшую временную главу финансовой организации - исполняющую обязанности управляющей.

Экс-руководительнице грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.

16 июня сотрудники прокуратуры Воронежской области направили в суд уголовное дело в отношении 37-летней бывшей управляющей операционного офиса Воронежского филиала «Россельхозбанка». По данным следствия, он получила от своего знакомого взятку за оказание финансовых услуг.