В Воронеже жителям микрорайона Придонской вернули воду

Ремонт на чугунном водопроводе потребовался в микрорайоне Придонской Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Специалисты «РВК-Воронеж» за четыре часа устранили нештатную ситуацию на водопроводной линии в районе улицы Папова. На повреждённый участок установили свертную муфту. Уже 22 июня к 17:00 водоснабжение было восстановлено полностью. Котлован засыпан. Работали два экскаватора и мобильная откачивающая станция.

Напомним, что ремонт на чугунном водопроводе потребовался в микрорайоне Придонской. Там обнаружили утечку на трубе диаметром 300 мм. На время работ отключали воду в десятках домов.