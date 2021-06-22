Из-за аварии отключат воду жителям воронежского микрорайона Придонской

Воду обещают вернуть к вечеу 22 июня Фото: из архива «КП»

Специалисты «РВК-Воронеж» приступили к ремонтным работам на чугунном водопроводе в микрорайоне Придонской. Там в районе улицы Папова обнаружили утечку на трубе диаметром 300 мм. Сейчас рабочие уже вырыли котлован и установили причину ЧП.

На поврежденный участок трубы установят свертную муфту. На время проведения работ отключат водоснабжение жителями домов №№5-21 по улице Киселева, №№9-45 по улице 232 Стрелковой дивизии и улице Папова. В микрорайоне Подклетное давление воды в кранах будет понижено.

По предварительным прогнозам, воду вернут вечером 22 июня. При необходимости организуют подвоз воды