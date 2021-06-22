Пережившим потоп воронежцам выплатят по 100 тысяч компенсации

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Жителям переулка Севастопольский, где в результате коммунальной аварии затопило семь домов, выплатят компенсацию в размере 100 тысяч рублей на одно домовладение. Такое решение приняли в «РВК-Воронеж» в ответ на поручение мэра поддержать пострадавших жильцов.

Суммы на первоочередные меры пострадавшим жителям частного сектора начнут перечислять в ближайшее время.

- Выплаты мы будем осуществлять на основании заявлений, которые уже собрали от собственников домовладений. А в дальнейшем, после определения основной суммы ущерба, эти средства станут ее частью, - рассказал директор по правовым вопросам «РВК-Воронеж» Сергей Ваничкин.

22 июня комиссия из сотрудников управы Железнодорожного района и руководителей подразделений водоканала повторно осмотрела имущество пострадавших и зафиксировала в актах. Эти документы станут основным материалом для независимой экспертизы, которая в ближайшее время оценит ущерб.