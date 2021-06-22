В Коминтерновском районе Воронежа отключили свет из-за поломки на кабельной линии

Специалисты АО «Воронежская горэлектросеть» сейчас оперативно переключают на резервные линии потребителей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Днем 22 июня жители Коминтерновского района остались без света. Проблема частично затронула тех, кто живет в домах на улице Владимира Невского, на бульваре Победы, на Московском проспекте и ряде прилегающих улиц. Отключение случилось из-за технологического нарушения на кабельной линии 10 кВ.

Специалисты АО «Воронежская горэлектросеть» сейчас оперативно переключают на резервные линии потребителей, попавших в зону отключения. Часть воронежцев уже вновь могут пользоваться светом. Энергоснабжение всех потребителей, как обещают специалисты, будет восстановлено в кратчайший срок.