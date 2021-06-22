В Воронежской области женщина прятала в гаражах подпольный алкоголь на 3,7 млн рублей

51-летнюю Ирину Годлевскую признали виновной в хранении немаркированного алкоголя для продажи ( п. «б» ч. 6 ст. 171 УК РФ).

Как установлено судом, в августе 2020 года Годлевская арендовала гаражи в Острогожске для хранения этого спиртного. Во время продажи очередной партии алкоголя ее задержали. В арендованных помещениях обнаружили продукции более чем на 3,7 млн рублей.

- С учетом ряда смягчающих обстоятельств, в том числе инвалидности подсудимой, суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 600 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.