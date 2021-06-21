Воронежским кафе и фудкортам, попадавшимся на нарушениях, пригрозили закрытием

Власти региона пригрозили владельцам ресторанов, кафе, баров и фудкортов закрытием их заведений. Мера о приостановке работы потребовалась после того, как Роспотребнадзор сообщил о повторяющихся в них ковидных нарушениях. Применяться она будет к тем заведениям, которые дважды и более раз составлялись административные протоколы. Об этом стало известно в ходе заседания оперштаба в понедельник, 21 июня.

Губернатор Александр Гусев резко высказался в адрес нарушителей. Он подчеркнул: «в игрушки хватит играться».

– В 85% случаев – нарушения, при повторных проверках тоже самое. Я ставлю вам задачу: хватит выписывать протоколы непонятые, которые никем не исполняются. Нужно накладывать штраф, как мы договаривались – на руководителя, на лицо, которое отвечает за обеспечение безопасности на объекте. Давайте так поступим: на этой неделе мы штрафуем лиц, обеспечивающих безопасность, а на следующей неделе выходим с повторными проверками. Если нарушения подтвердятся, приостанавливаем деятельность, – сказал Александр Гусев.