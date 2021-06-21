Воронежцы сняли на видео ночной пожар в Новоусманском районе

Фото: сайт ГУ МЧС по Воронежской области.

Вечером 20 июня в Новой Усмани на улице Ростовской загорелась квартира в многоэтажном доме №46/2. Фотографиями и видео пожара поделились очевидцы ЧП.

Одна из жительниц дома утверждает, что это уже третий пожар за последнее время. По ее словам, всему виной - плохая проводка.

- Сегодня пожар. Были еще в апреле и октябре. Давайте что-то решать с проводкой. Я предлагаю бить тревогу и писать жалобу для замены. В доме все выключатели искрят, что тоже ненормально. Из-за халатности тех, кто делал эти дома, страдают все: и жители, и пожарные, - возмущается женщина.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 21.31. После чего на место отправились спасатели. С огнем удалось справиться к 22.00. Пламя повредило однокомнатную квартиру по всей площади и кровлю на 30 кв.м. По оперативной информации, пострадавших нет. Точная причина ЧП устанавливается.