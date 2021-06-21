В Воронеже сгорела крыша дома, есть пострадавший

В Рамони жилой дом 10х6 метров сгорел дотла. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в воскресенье, 20 июня, случился пожар в Железнодорожном районе на улице Маклокский проезд.

- О ЧП нам сообщили в 19.30. На место пожара выезжали восемь наших сотрудников на двух машинах. Огонь потушили в 19.45. В жилом доме 10х7 метров пламя успело повредить крышу на площади 15 квадратных метров. На пожаре есть пострадавший, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Еще одно крупное огненное ЧП случилось ночью в понедельник, 21 июня в Рамони на улице Ленина.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 3.56. На место ЧП выезжали 11 специалистов на четырех пожарных машинах. Пламя погасили в 4.05. Однако к тому времени дом 10х6 метров сгорел полностью. Пострадавших на пожаре не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.