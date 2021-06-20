На всей территории Воронежской области установился третий класс пожарной опасности

Фото пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

Управление МЧС по Воронежской области сообщило о повышении уровня пожарной опасности до третьего класса на всей территории региона. Несколькими днями раньше такая картина наблюдалась только в южных районах. Ситуацию усугубляет и надвигающаяся на нас жара с дневной температурой до 35 – 38 градусов. Такая погода сохранится на протяжении всей следующей недели. Значит, почва и леса будут высыхать быстрее, а опасность возникновения пожаров – стремительно расти.

В связи с этим спасатели напоминают жителям региона о требованиях особого противопожарного режима, который действует на территории области, и об ответственности за его нарушение.