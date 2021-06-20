Фестиваль «Город-Сад» пройдет в Воронеже в сентябре при условии стабилизации эпидобстановки

В этом году фестиваль будет проводиться в 11-ый раз Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области сообщили, что ежегодный международный фестиваль «Город-Сад» предварительно назначен на 10-12 сентября, но состоится при условии стабилизации эпидостановки и снижения заболеваемости коронавирусом.

В этом году фестиваль будет посвящен науки и технологий, которым 2021 год объявил президент. Программа рассчитана на три насыщенных развлечениями, мастер-классоми и презентациями дня.

Основная цель фестиваля – это демонстрация лучших достижений садово-паркового искусства, ландшафтного дизайна, а также повышение уровня экологической культуры.

Департамент приглашает к участию в фестивале лучших специалистов в области ландшафтного дизайна и садово-паркового искусства, флористические студии и организации агропромышленного комплекса.