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Происшествия19 июня 2021 20:57

Под Воронежем "Шкода" врезалась на встречке в "Киа": пострадали два человека

Авария произошла в Новоусманском районе
Ярослав ИВАНОВ
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фото пресс-службы ГИБДД по Воронежской области

фото пресс-службы ГИБДД по Воронежской области

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии, в которой днем 19 июня пострадали два человека. ДТП произошло около 14.10 в Новоусманском районе. На 19-м километре трассы «Воронеж-Нововоронеж» столкнулись «Шкода Октавиа» и «Киа Рио».

По предварительным данным Госавтоинспекции, 37-летний водитель на «Шкоде», следовавший в сторону Нововоронежа, поворачивая налево, врезался на встречке в «Киа».

В больницу с травмами доставили 10-летнюю пассажирку «Шкоды» и 33-летнего водителя «Киа».

фото пресс-службы ГИБДД по Воронежской области

фото пресс-службы ГИБДД по Воронежской области