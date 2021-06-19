Воронежцы чуть не подрались из-за подушек по 49 рублей

Жители Воронежа чуть не подрались из-за дешевого товара. В одном из магазинов на ул.9 января устроили акцию в честь открытия и снизили цену на подушки до 49 рублей. Работники торговой точки не успевали подносить товар, как его тут же расхватывали, причем покупатели пытались оттеснить друг друга в погоне за подушками и выхватывали их чуть ли не из рук друг друга. Кто-то успел взять по несколько штук, другим не досталось.

Потасовку с руганью сняли на видео другие покупатели и выложили в соцсети. В сообществе "Мой и твой Воронеж" под этим роликом море осуждающих комментариев.