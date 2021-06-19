В Воронеже на Платоновфесте отменили и второй показ «Братьев Карамазовых» из-за заболевшего ковидом артиста

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

К сожалению, воронежцам придется сдать билеты и на второй показ спектакля «Братья Карамазовы», который привезли на Платоновский фестиваль. Представление, планировавшееся вечером 19 июня, тоже отменили. Заболел один из артистов труппы, у него обнаружили коронавирус. Режиссер и худрук МТД - Театра Европы Лев Додин извинился перед воронежской публикой.

- Я должен принести извинения и за себя, и за весь наш театр, но, к несчастью, у одного из наших артистов, исполнителя одной из ведущих ролей, подтвердился ковид. Мы провели в течение суток три теста в различных системах. К сожалению, диагноз однозначен, и больной чувствует себя не слишком хорошо. Естественно, мы не имеем права выпускать его на сцену, а он не имеет права и по сути возможности играть, - констатировал Додин. - Мы очень любим Воронеж, мы здесь уже играли несколько раз. Чтобы снова приехать, мы отказались от многих других предложений... Очень сожалеем. Единственное, что мы можем обещать: если Платоновский фестиваль и его организаторы решатся в следующем году пригласить нас, мы обязательно приедем и сыграем как минимум три представления, одно из которых будет благотворительным. Берегите себя и близких.

Напомним, об отмене первого спектакля "Братья Карамазовы" 18 июня воронежцы узнали непосредственно по приходу в театр. Тогда еще не было известно, что у актера коронавирус, ждали результатов теста.

На оба дня гастролей МДР - Театра Европы на Платоновском фестивале все билеты были раскуплены.