Воронежская пенсионерка перевела интернет-альфонсу 1,3 миллиона рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Эх, какие доверчивые воронежские женщины! И сердобольные. Пенсионерка стала жертвой афериста после посещения сайта знакомств.

66-летняя дама в сентябре 2020 года познакомилась в интернет-приложении с иностранцем. Жительница Воронежа переписывалась с ним на протяжении полугода. Мужчина предложил вместе жить, а также пообещал перевести даме сердца 9 миллионов в иностранной валюте. Как тут не растаять, тем более что на электронную почту женщине пришло сообщение, что на ее счет поступила крупная сумма. Правда, средства надо перевести на определенный лицевой счет для хранения и обслуживания в банке. И жительница Воронежа перевела необходимую сумму по указанным реквизитам в смс-сообщении. Так она платила за "хранение и обслуживание" поступивших ей миллионов в течение трех месяцев.

Кроме того, пенсионерка неоднократно переводила деньги своему виртуальному знакомому, так как у последнего, с его слов, возникали финансовые трудности.

А через какое-то время кавалер перестал выходить на связь.

Пенсионерка в общей сложности лишилась более 1,3 миллиона рублей.