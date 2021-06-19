Под Воронежем полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить машину нарушителя

Ночью 19 июня в Павловском районе сотрудники ГИБДД применили табельное оружие, чтобы остановить нарушителя. На 669 км автодороги «М-4 Дон» около часу ночи полицейские открыли стрельбу по колесам ВАЗ-2105, водитель которой неоднократно проигнорировал требования сотрудников ГИБДД об остановке и создавал реальную угрозу для других участников дорожного движения.

26-летнего водитель из Россоши задержали. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Ранее мужчину привлекали к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.