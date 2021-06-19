В Воронежской области к 19 июня от коронавируса умерли еще 8 пациентов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 19 июня региональный оперштаб по борьбе с распространение коронавируса озвучил свежую статистику по заболеванию. За прошедший день умерли еще восемь пациентов. Всего с начала пандемии от осложнений COVID-19 скончались 3 655 жителей Воронежской области.

За минувшие сутки еще у 193 человек обнаружили коронавирус. Всего с начала наблюдений в регионе зафиксировали 87 935 случаев.

За вчерашний день прибавился 171 выздоровевший. Всего с марта 2020-го болезнь смогли победить 83 259 воронежцев.