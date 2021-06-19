В Воронеже родители предлагают отменить общегородской выпускной

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Родители воронежских школьников обеспокоены проведением общегородского выпускного на фоне ухудшения эпидситуации по коронавирусу (фиксируется суточный рост заболевших ковидом). Областные власти даже отменили в конце июня-начале июля ряд массовых культурных мероприятий. Исключением стал общегородской выпускной, который планируется в парке "Алые паруса" в ночь со 2 на 3 июля. В нем, по оценке мэрии, примут участие около 4000 вчерашних школьников.

В оперштабе отметили, что будут предприняты все возможные меры по предотвращению распространения ковида: уже закуплены маски, дезинфекторы, на входе будут измерять температуру, а самих участников и всех, кто будет работать на вечере, собираются заранее тестировать на коронавирус.

Тем не менее, родительский комитет одной из воронежских школ инициирует обращение к властям с просьбой разрешить локальные выпускные вместо общегородского.

Пока обращение ни в мэрию, ни в облправительство не поступило.