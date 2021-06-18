В субботу и воскресенье на трех улицах Воронежа будут работать дорожники

Фото мэрии Воронежа

В выходные в Воронеже продолжатся работы по плановому ремонту дорог по трем адресам:

- улица Еремеева (от проспекта Труда до дома №27): днем 19-21 июня – устройство тротуара;

- улица Маршала Одинцова: днем 19 июня – фрезерование а/б покрытия;

- улица Независимости (от дома № 90 по улице Серафима Саровского до дома № 95 по улице 65 лет Победы): днем 19-21 июня запланировано укрепление обочин.

На планы дорожников может повлиять погода. Но, в любом случае, проезжая по этим участкам, водителям лучше быть предельно внимательными и снизить скорость.

Полный список ремонта по нацпроекту в Воронеже в 2021 году можно найти здесь.