На воронежском озере на улице Минской высадили саженцы деревьев

Фото с сайта мэрии Воронежа

В ходе реконструкции сквера вокруг озера на улице Минской высаживают деревья с закрытой корневой системой. Это крупномерные саженцы катальпы, липы и ивы.

Работы в сквере продолжаются в несколько этапов с лета прошлого года. Сначала рабочие расчистили чащу водоема, который в последние годы сильно заилился и постоянно «цвел» водорослями. Дно засыпали речным песком, а склоны озера укрепили и забетонировали.

По согласованию с местными жителями удалили старые и засохшие деревья. А затем замостили плиткой пешеходные дорожки. Сейчас чаша озера уже наполнена водой. Местные жители даже видели там мальков рыб. Тем временем специалисты МКП «ЭкоЦентр» приступили к озеленению территории, а позже в сквере установят малые архитектурные формы – скамейки и урны.

– Мы вышли на завершающий этап реконструкции сквера – благоустройство территории, - поделилась руководитель городского управления экологии Галина Воробьева,- Здесь будет высажено 21 дерево, посадка осуществляется крупномерными саженцами, которым будет проще всего адаптироваться к новым условиям. Кроме катальпы, ивы и липы будет высажен и кустарник – кизильник, сирень, а также созданы две ландшафтные группы из можжевельников. Но и это еще не все. По окончании этих работ силами «ЭкоЦентра» будет разбит цветник из однолетников.

Завершить работы в мэрии обещают уже этим летом.