Жительница Воронежской области «проиграла» на бирже более 800 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Всего за пару недель жительница Бобровского района проиграла на бирже более 800 тысяч рублей. Конечно, не обошлось без помощи «финансовых консультантов». Когда женщина поняла, что ее попросту развели, обратилась в полицию. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 18 июня.

К правоохранителям обратилась 44-летняяженщина. Она пояснила, что увидела объявление на одном из сайтов о возможности легкого и быстрого заработка в сети Интернет. Для этого стоило только заполнить анкету и внести личные данные. После регистрации ей на сотовый позвонил неизвестный. Он рассказал, что можно «поднять» денег на электронных торгах на бирже.

Женщина согласилась. После этого ей прислали ссылку и началась игра. С 11 по 31 мая она на играла на бирже, общалась с представителями фирмы и перевела предоплату для участия. Но когда она захотела вывести свои 819041 рублей, то не смогла этого сделать. Мошенники перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».