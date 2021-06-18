Жителя Воронежской области будут судить за убийство и изнасилование пенсионерки

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Острогожска. Мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве беспомощной пенсионерки в 2015 году. Фигурант проходит сразу по шести статьям Уголовного кодекса - "убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с целью скрыть другое преступление", изнасилование", "разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей" и "изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей.

По последней статье - покушение на грабеж, совершенное группой лиц по предварительному сговору – вместе с острогожцем идет его 32-летний приятель, житель Хохольского района Воронежской области.