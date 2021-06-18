В Воронеже 33-летний мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой

Авария произошла в Воронеже у дома 45а на проспекте Патриотов в 16:40 17 июня. Автомобиль Hyundai Tucson на повороте врезался в мотоцикл Yamaha. Байкер госпитализировали по скорой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, за рулем иномарки ехал 26-летний парень. Он двигался с улицы Генерала Перехоровича в сторону Центральной. Столкновение произошло при повороте налево. Полицейские устанавливают причины аварии.

В этот же день произошла еще одна авария с участием мотоцикла. В Кантемировке водитель на ВАЗ-21124, выезжая с обочины сбил 17-летнего мотоциклиста. Парень находится в больнице.