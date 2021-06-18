В Воронеже наградили школьников – победителей конкурса на тему выборов

Фото предоставлено управой Ленинского района

В Ленинском районе Воронежа подвели итоги конкурсов сочинений и плакатов, посвященных избирательному праву. Победителей наградили дипломами и сувенирной продукцией проекта «#ЛЬЗЯ: ИЗБИРАТЬ_НЕЛЬЗЯ_ЗАПРЕТИТЬ».

По мнению организаторов, все участники серьезно подошли к выполнению заданий, показали стремление в раскрытии темы конкурса.

В итоге, первое место в конкурсе плакатов заняла Анна Суховеркова, ученица 10 класса, школы №40. А первое место в конкурсе сочинений присуждено Полине Поповой, ученице 11 класса, школы №44.

Также грамотами за участие отмечены самые юные конкурсанты - ученики 2-го класса СОШ № 27.