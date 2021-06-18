Воронежская УК открыла дополнительный офис по требованию жилинспекции

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Государственная жилищная инспекция Воронежской области добилась открытия дополнительного офиса УК «Аксион», о котором просили житель многоэтажного дома, обслуживаемого компанией. Жильцы дома №62 по улице Южно-Моравская пожаловались в ГЖИ, что им проходится преодолевать огромное расстояние до офиса компании, который расположен в Ленинском районе на улице Кирова, чтобы решить свои коммунальные вопросы. Действительно, по карте маршрут этот составляет более 6 километров. При этом по закону, офис УК должен располагаться в шаговой доступности от обслуживаемых домов, а это – не более трех километров.

ГЖИ указало коммунальщикам на нарушение закона и потребовало исправить ситуацию. Исполняя предписание контролирующего органа, компания «Аксион» открыла дополнительный офис по адресу: г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, д.17, что в нескольких кварталах от девятиэтажки.