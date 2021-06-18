В Воронеже женщина обокрала магазин, распылив продавцу в лицо газовый баллончик

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские в Воронеже задержали 33-летнию женщину, которая подозревается в разбойном нападении. Дама вынесла из магазина три бутылки спиртного, а в продавца распылила газовый баллончик. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Злоумышленница зашла в магазин под видом покупательницы. Спокойно взяла три бутылки спиртного и пыталась, не расплатившись, выйти из торговой точки. Когда ее окликнула продавщица, попросту ей распылила в лицо газовый баллончик.

По записям с камер видеонаблюдения сотрудникам полиции удалось установить личность злоумышленницы. Оказалось, что женщина была ранее судима за имущественное преступление. Ее задержали и доставили в отдел полиции. Там она признала свою вину.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 («Разбой»). Даме грозит до 10 лет лишения свободы.