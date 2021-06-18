Воронежский фермер получил почти 500 тысяч рублей субсидий по подложным документам

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Сотрудники УБЭП воронежского главка совместно с коллегами из регионального УФСБ выявили факт мошенничества при получении сельскохозяйственной субсидии 49-летним жителем Верхнемамонского района. Оказалось, что сотрудник молочной фермы подал в госорганы на получение господдержки подложные документы. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 18 июня.

Как отметили правоохранители, в справках значились ложные и недостоверные сведения за 2019 год о количестве поголовья скота и уровне молочной продуктивности коров. Однако при рассмотрении документов ему одобрили субсидию в почти 500 тысяч рублей. Деньги были перечислены на счет аграрного предприятия.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.