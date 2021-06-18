Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Воронежской области отменили 5 летних фестивалей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Стали известны события, которые отменили из-за новых коронавирусных ограничений в регионе. Напомним, на днях областные власти из-за повышения ежедневного прироста больных ковидом запретили массовые мероприятия.

В итоге не состоятся фестивали «Ночь в Дивногорье» (19 июня), рок-фестиваль в Семилуках (19 июня), «На Троицу» (Новая Усмань, 20 июня), «Песни над Доном» (Верхний Мамон, 26 июня), «Летний день в Костенках» (3 июля).

Ранее мы сообщали, что концерты проектов «Лето в Кольцовском сквере» и «Симфоническое лето» тоже отменили.

При условии улучшения эпидобстановки фестиваль «Ночь в Дивногорье» могут провести 21 августа.