Воронежцев ожидают жаркие выходные

В жаркие дни лучше немного охладиться у фонтанов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские синоптики рассказали о погоде в выходные и в начале следующей недели. Как отметили в гидрометцентре, циклон, долго определявший погоду над территорией нашей области, окончательно ушел. И теперь нас ждет довольно долгий период жары. Ее принесет ветер с востока. Сначала метеорологи обещают умеренную жару, а потом днем уже будет лучше прятаться куда-нибудь в тень – солнце будет палить нещадно.

В ночь на субботу, 19 июня, вместо северо-восточного подует восточный ветер. Будет ясно при +13 градусах. Днем температура поднимется до +27. Будет солнечно.

Ночью в воскресенье, 20 июня, снова синоптики обещают ясную погоду при +13 градусах. Днем столбик термометра поднимется до +29. И опять на солнце не будут набегать тучи.

В понедельник, 21 июня, ночью луна иногда будет скрываться за облаками, температура будет держаться в районе +16 градусов. Днем снова солнце. и уже +32.

В ночь на вторник, 22 июня, метеорологи ожидают пасмурную с прояснениями погоду уже при +19 градусах. На солнце могут иногда набегать тучи. Жара будет уже почти нестерпимой - +33 градуса.