В Воронежской области полицейские помогли найти заблудившегося 8-летнего мальчика

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

О пропаже 8-летнего сынишки в полицию сообщил его 37-летний отец около 22:00 17 июня. Семья в этот день была на даче в СНТ Хохольского района. Пока родители работали на приусадебном участке, ребенок отпросился покататься на велосипеде. Некоторое время он находился в поле зрения взрослых, а потом пропал. Самостоятельно они не смогли его найти и через пару часов обратились к правоохранителям.

Как рассказали в региональном главке, полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу.

– Для поиска несовершеннолетнего были созданы поисковые группы, в число которых вошли кинологи со служебными собаками, инспекторы ПДН, участковые уполномоченные полиции, сотрудники МЧС и волонтеры. Отрабатывались все возможные места нахождения мальчика, – пояснили в ГУ МВД по Воронежской области.

Ребенка удалось найти инспекторам по делам несовершеннолетних около четырех часов утра. Мальчик рассказал, что заблудился, свернул не в тот поворот в садоводческом некоммерческом товариществе и заблудился. За это время он проехал на велосипеде около 10 км в надежде найти дом.

Сотрудники полиции провели с ним профилактическую беседу и передали родителям.