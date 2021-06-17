В Воронеже прошел суд над экс-полицейским, вымогавшим деньги под угрозой уголовного дела

Советский районный суд приговорил к 1 году лишения свободы условно бывшего полицейского-водителя полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Воронежу. 27-летнего Егора Саврасова признали виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Также ему назначен испытательный срок - 2 года и лишение права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением функций представителя власти, на 3 года. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Судом установлено, что в августе 2020-го Саврасов в отпуске представился знакомому сотрудником подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Он потребовал с человека 30 тысяч рублей. Иначе он угрожал, что тот будет направлен на медицинское освидетельствование и впоследствии может «присесть». Мужчина перечислил нужную сумму на счет банковской карты. Однако преступление было раскрыто.

- Саврасов полностью признал свою вину, возместил причиненный преступлением ущерб. Полицейский уволен из органов внутренних дел. - отметили в прокуратуре Воронежской области.