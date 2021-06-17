Воронежские медики рассказали о состоянии мальчиков, оказавшихся в загоревшемся после ДТП автомобиле

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Оба ребенка, мальчики 11 и 12 лет, оказавшиеся в загоревшемся после ДТП автомобиле, сейчас проходят лечение в травматологическом отделении. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Двое взрослых пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом «КП-Воронеж» сообщили 17 июня в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- Всем пострадавшим в ДТП оказывается необходимая медицинская помощь, - подчеркнули в облздраве.

Ранее мы писали, что 17 июня примерно в 12:05 в Бобровском районе лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля - «Фольксваген Пассат» и «ВАЗ-2104». Иномарка после аварии загорелась...