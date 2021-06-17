Воронежцам показали в театре неснятый сценарий Шпаликова

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Делать спектакли по мотивам полюбившихся кинофильмов – крайне сложная задача. Важно, чтобы не было вторичности: чтобы спектакли не были «копией» фильмов, находили новые смыслы. Поэтому делать спектакль по сценарию неснятого сценария проще, чем по кинохиту. Театр «Человек» и режиссер Данил Чащин привезли воронежцам постановку «Причал», сценарий которого когда-то запустили в работу режиссер Владимир Китайский и драматург Геннадий Шпаликов, но так и не сняли (оба покончили с собой). Спектакль впервые вывезли на гастроли именно на Платоновский фестиваль.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Постановка получилась атмосферной, хотя в ней нет декораций – вместо них всего пара стульев да этажерок, на которых в финале появляются снимки известных артистов, которые должны были играть в фильме, - Анатолия Кузнецова, Светланы Светличной, Сергея Мартинсона.

- Наш «Причал» - своего рода воспоминание, попытка восстановить неснятое кино, снять его «в голове», - отметил режиссер Данил Чащин. - Этот текст невозможно воспринимать отдельно от личности Шпаликова – художника, который во многом создал тот самый осязаемый дух «оттепели» на экране (Шпаликов - автор и соавтор сценариев к фильмам «Застава Ильича», «Мне двадцать лет», «Я шагаю по Москве» (именно он написал заглавную песню), «Я родом из детства», - ред.). Для нас было важным попытаться передать это настроение «обреченного счастья» и растерянности: жить, в общем-то, хорошо, но как жить – непонятно. За оттепелью следуют новые "заморозки", и мираж, который ты видишь, вот-вот развеется. Все, что ты можешь сделать, – запомнить, зафиксировать его.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Как признался постановщик, ему хотелось, чтобы кино возникло в головах зрителей.

- Очень приятно, что когда на постановку пришла Светлана Светличная, которая в фильме должна была играть главную героиню Катю, она сказала, что удалось передать дух Шпаликова, что спектакль получился душевным. Мы специально не убрали ни одного слова из текста, сохранили даже все ремарки, - отметил Данил Чащин.

Она любит шкипера. А кого любит он: ее или прежнюю жену? И любит ли сына, оставленного ночью в парке. Недолгая история одного вечера в Москве. Когда случается так много. И заставляет задуматься о природе ответственности и настоящей любви.

- Никто не хотел играть Катю, а я влюбилась в материал сразу, поняла, что это моя роль по энергетике, по состоянию. И когда пришла на спектакль Светлана Светличная, которой я восхищаюсь, думала, у меня выпрыгнет сердце, так волновалась. Услышать такие приятные слова от легенды кино для любой актрисы - счастье, тем более для девочки из провинции, - призналась актриса Арина Постникова, играющая главную героиню.