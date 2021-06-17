В Воронеже «Дэу Нексия» догнала «Тойоту Королла»: два человека в больнице

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Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии, в которой пострадали два человека.

ДТП произошло в Воронеже 16 июня около 14.20 на улице Серова.

По предварительным данным полиции, 33-летний водитель на «Дэу Нексия», следовавший со стороны улицы Брусилова в направлении Димитрова не выдержал необходимую безопасную дистанцию и врезался в движущуюся впереди «Тойоту Королла» под управлением 63-летнего мужчины. Оба автомобиля получили механические повреждения. Пострадали и оба водителя, их отправили в больницу.

За сутки в регионе зарегистрировали 109 ДТП, семь человек получили травмы.