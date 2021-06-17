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Происшествия17 июня 2021 10:13

В Воронеже из-за коммунальной аварии затопило пять домов и 12 участков

Откачку воды ведут с помощью пожарных
Ярослав ИВАНОВ
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фото ГУ МЧС России по Воронежской области

фото ГУ МЧС России по Воронежской области

Авария на водоводе оставила без воды жителей многоэтажек на Левом берегу (ул. Димитрова, 79, ул. Порт-Артурская,19 и 21, а также рынок на Димитрова), а заодно затопила жителей частного сектора.

По предварительным данным МЧС, в районе переулков Севастопольский и Морской подтоплено пять частных домов и 12 участков.

- Откачка воды идет совместными усилиями пожарных, спасательных подразделений администрации города и РВК Воронеж, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. - На забор воды установлена пожарно-насосная станция производительностью от 100 л/с. Окончание работ по откачке воды планируется на 12.00.

фото ГУ МЧС России по Воронежской области

фото ГУ МЧС России по Воронежской области