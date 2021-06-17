Воронежцам покажут спектакль с Сергеем Лазаревым в главной роли

Это история о бедном художнике и компании его друзей.

28 июня в кинотеатре «Спартак» состоится единственная прямая трансляция спектакля «Таланты и покойники» Московского театра имени Пушкина. В постановке сошлись и отличная пьеса Марка Твена «Жив или мертв», и сильный режиссер Евгений Писарев, и очаровательный в своей «дамской» роли Сергей Лазарев.

Это история о бедном художнике и компании его друзей: все они делят мансарду в Париже. Они молоды и счастливы, но денег нет ни у кого. Прислушавшись однажды к одному из покупателей, парни понимают, что работы мертвых художников продаются значительно лучше, чем живых, и решаются на авантюру — «умертвляют» самого талантливого. После мнимой кончины он в образе сестры-близнеца должен распродать свои картины и стать богатым и знаменитым. Так несуразный Жан-Франсуа Милле становится красоткой Дейзи.

В итоге зрители получают добрую и увлекательную постановку, с яркими костюмами, песнями и танцами.