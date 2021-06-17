В Воронеже авария оставила без воды Левый берег

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Собиравшиеся утром 17 июня на работу жители Левого берега обнаружили в кранах пустоту. Пока точно неизвестно, сколько домов осталось без воды. Всему виной коммунальная авария.

- Рано утром 17 июня диспетчерская служба зафиксировала резкое падение давления на контрольных точках Левобережного района. Обследовавшие сеть сотрудники установили, что причиной стало повреждение магистрального водовода диаметром 1000 мм. Определена схема технологических переключений на водоводы крупных диаметров, расположенных на Левом берегу. На эти цели выделили дополнительные бригады. В ближайшее время переключение будет произведено полностью, - сообщили в РВК-Воронеж.

Скоро появится информация о количестве домов, где ограничено водоснабжение.