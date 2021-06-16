В Воронеже бывшая управляющая банка рискует сесть за решетку на восемь лет

За взятку в 45 тысяч бывшая управляющая офисом банка может отсидеть до восьми лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В среду, 16 июня, сотрудники прокуратуры Воронежской области направили в суд уголовное дело в отношении 37-летней бывшей управляющей операционного офиса Воронежского филиала «Россельхозбанка».

По данным следствия, в феврале 2020 года руководитель филиала банка получила от своего знакомого взятку – 45 тысяч рублей. Мужчина, предлагавший деньги, действовал от имени руководителей нескольких организаций. В обмен на деньги нужно было открыть расчетные счета фирмам при отсутствии их начальников и без проведения идентификации клиентов.

- Тем самым руководитель офиса банка сознательно нарушила федеральное законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Уголовное дело направили в Коминтерновский районный суд Воронежа. Теперь уже бывшей управляющей офиса грозит до восьми лет лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.