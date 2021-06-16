По поручению мэра Вадима Кстенина в Воронеже усилят масочные рейды в общественном транспорте

Большая часть воронежцев по-прежнему добросовестно соблюдает масочный режим

В Воронеже усилили рейды, в ходе которых сотрудники горадминистрации и полиции проверяют, как пассажиры и водители общественного транспорта соблюдают масочный режим. Ранее градоначальник Вадим Кстенин дал соответствующее поручение управлению транспорта. Об этом сообщили в мэрии 16 июня.

К проверке ковид-диссидентов подключены и сотрудники линейного контроля МБУ «Единый оператор пассажирских перевозок». Они фиксируют места наибольшей концентрации пассажиров без масок и передают данные в профильное подразделение администрации. Сегодня, 16 июня, внимание уделили транспортному потоку, который проходит через центр Воронежа. В ходе него было обследовано около 50 автобусов. Проверяющие смотрели насколько активно пассажиры используют маски, а также подмечали, как перевозчики информируют население об антиковидных мерах и в каком санитарном состоянии находятся транспортные средства.

Интересовало ревизоров, есть ли в маршрутках памятки, напоминающие о действии в регионе режима ограничений – они должны быть размещены в салонах всех автобусов.

Заместитель руководителя городского управления транспорта Максим Захаров напомнил, что лето – это еще не повод игнорировать принятые меры. Из-за жары многим пассажирам тяжело сидеть несколько остановок в масках, но число заболевших коронавирусом в регионе снова растет, поэтому следует поберечь и себя, и окружающих.

– Из-за жары соблюдение масочного режима в общественном транспорте становится тяжелым для пассажиров. Однако часть из них по-прежнему добросовестно соблюдает масочный режим, часть – надевает маски при виде проверяющих, но в целом, конфликтных ситуаций нет, пассажиры с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, и когда мы заходим, просим надеть маски, все надевают. К сожалению, число заболевших снова растет, отдельные регионы уже начинают повторно вводить ряд ограничительных мер. Чтобы избежать этого в Воронеже, необходимо продолжать профилактические мероприятия, поэтому работа будет организована и дальше на постоянной основе, – пояснил Максим Захаров.

Также он еще раз заострил внимание, что главная задача рейдов не «наказать», а мотивировать людей соблюдать масочный режим. Массово привлекать к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП, предусматривающей штрафы, цели нет. Она может быть применена только в случае категоричного отказа пассажира или транспортной компании следовать предписаниям медиков и Роспотребнадзора.

Следующий подобный рейд в Воронеже пройдет завтра. Ревизоры проинспектируют наиболее оживленные городские транспортные направления.