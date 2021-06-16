В Воронеже матерый вор сорвал на улице золотую цепочку с шеи мужчины

Задержанному рецидивисту грозит до четырех лет тюрьмы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские раскрыли грабеж, случившийся вечером 13 июня на улице Лизюкова Коминтерновского района.

К помощи стражей порядка обратился 45-летний воронежец. Мужчина рассказал, что, когда он шел по улице Лизюкова, на него внезапно напал незнакомец и сорвал с шеи золотую цепочку. А потом убежал. Цепочка, между тем, была дорогой, стоила она более 60 тысяч рублей.

По камерах видеонаблюдения полицейские установили личность грабителя. Им оказался неоднократно судимый за кражи 36-летний воронежец. Его задержали в Северном микрорайоне и доставили в отдел полиции.

Мужчина признал свою вину и заявил, что пошел на дело из-за своего бедственного материального положения. Похищенную цепочку он сдал в ломбард, а деньги успел потратить.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до четырех лет лишения свободы). Суда мужчина будет дожидаться в СИЗО, - сообщили в региональном ГУ МВД.